Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care se deplasa cu trotineta pe o strada din municipiul Satu Mare a fost acrosata, marti, 7 martie, de catre o masina de politie aflata in misiune. In urma incidentului, femeia a fost ranita și dusa la spital, a anunțat IPJ Satu Mare, citat de site-ul local Presasm. Potrivit autoritaților,…

- O femeie care se deplasa cu trotineta pe o strada din municipiul Satu Mare a fost acrosata, marti, de catre o masina de politie aflata in misiune, ea fiind transportata la spital, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- O femeie care se deplasa cu trotineta pe o strada din municipiul Satu Mare a fost acrosata, marti, de catre o masina de politie aflata in misiune, ea fiind transportata la spital, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- Accidentul s-a produs pe DN 17, intre localitatile Sieu- Magherus si Podirei.„Impactul a avut loc intre o autospeciala care circula pe directia Bistrita-Beclean, condusa de un tanar, de 21 de ani, din Bistrita si un alt autoturism care circula pe aceeasi directie si care era condus de un barbat, de…

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de catre o femeie la spalatorie, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, citat de Agerpres . Pe 10 februarie, o femeie de 56 de ani din comuna Brebu a dus autoturismul…

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat suma de 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de o femeie la spalatorie, a informat, joi, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, citat de Agerpres. Politistii au fost sesizati de o femeie de 56 de ani, din…

- O masina de politie, ce se afla in urmarirea unei cisterne care nu a oprit la semnalele agentilor, a fost izbita de un autoturism. In urma incidentului, femeia care se afla la volanul masinii a fost ranita, precum si un politist care se afla in autospeciala. "Astazi, 14 februarie 2023, in jurul orei…

- Un bebeluș de 7 luni a fost ranit, vineri seara, dupa ce caruciorul in care era transportat de mama sa a fost lovit de o masina, pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud, scrie News.ro. ”Politistii din cadrul Compartimentului Rutier al Politiei orasului Beclean au intervenit la un eveniment in trafic, pe…