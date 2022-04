Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 60 de ani care s-a vaccinat de 90 de ori impotriva covid-19. Motivul care l-a impins la acest gest șocant. Un cetațean neamț in varsta de 60 de ani s-ar fi vaccinat de zeci de ori impotriva virusului aparut in China. Barbatul s-a injectat de atatea ori pentru ca a avut un scop precis. […]…

- De cand a inceput conflictul ruso-ucrainean, din 24 februarie, in Maramureș au ajuns numeroși ucraineni de toate varstele. Nu mai mulți decat in alte parți, e adevarat, dar in județ aceștia au la dispoziție undeva la 9000 de locuri de cazare oferite de maramureșeni cu suflet mare. Și dintre ucrainenii…

- Aproape 3.000 de angajati municipali din New York urmeaza sa fie concediati vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, incalcand astfel regulile impuse de primaria locala lucratorilor sai, informeaza cotidianul The New York Times, citat de EFE. Este prima concediere in masa motivata…

- Bianca, o micuța luptatoare, care a invins o forma agresiva de cancer, s-a vaccinat astazi impotriva COVID-19. ”De Ziua Internaționala a Luptei impotriva Cancerului va prezentam o micuța invingatoare, Bianca! „Bianca a invins o forma agresiva de cancer și a terminat tratamentul acum 8 luni. Medicina…

- O femeie din Brazilia și-a legat soțul cu o funie și l-a dus cu forța sa se vaccineze impotriva Covid-19. Pentru a-și proteja familia, femeia și-a legat sotul cu o funie si l-a dus la dispensar pentru a se asigura ca va fi vaccinat impotriva COVID. In imagini, se poate vedea barbatul care sta pe un…

- Aproape 2.000 de medici si dentisti din Italia au fost suspendati din activitate vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, a indicat vineri asociatia nationala profesionala FNOMCeO, transmite dpa. Acesti 1.913 de medici si dentisti nu au introdus pana acum intr-un registru national…

- Un copil de zece ani a facut stop cardiac dupa vaccinarea impotriva noului tip de infecție cu coronavirus in Brazilia. {{581395}}Despre acest lucru a anunțat miercuri prefectura orașului Lens Paulista (statul Sao Paulo), unde in ajun a avut loc incidentul, relateaza Noi.md. "Un copil de 10 ani a facut…