Femeie însărcinată, ucisă de câini de vânătoare într-o pădure din Franța O femeie însarcinata a fost ucisa de câini într-o padure din Franța, în timp ce o vânatoare avea loc în apropiere, au spus anchetatorii. Trupul femeii în vârsta de 29 de ani, care își plimba câinii în momentul atacului, a fost gasit sâmbata în padurea Retz, în afara satului Saint-Pierre Aigle.

O autopsie a dezvaluit ca femeia a murit din cauza &"sângerarii de la mai multe mușcaturi de câine la membrele superioare și inferioare, precum și la cap&", a declarat miercuri procurorul Frederic Trinh. A… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

