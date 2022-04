Femeie împușcată de amantul său după o ceartă între cei doi, în Brașov. Detalii șocante din anchetă Crima a avut loc in localitatea brașoveana Dumbravița, din județul Brașov, a fost impușcata de amantul ei, vineri, 29 aprilie, dupa o cearta pe care ar fi avut-o in aceasta dimineața.Din primele informații ale anchetatorilor, citați de newsbv.ro , se pare ca barbatul și-a premeditat fapta, iar in aceasta dimineața s-a dus la domiciliul femeii din localitatea Dumbravița. Discuțiile au degenerat și cei doi s-au luat la cearta, iar barbatul a impușcat-o in piept.„Persoana in cauza a fost identificata ca fiind o femeie, in varsta de 35 ani din localitatea Dumbravița, județul Brașov, aceasta fiind… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

