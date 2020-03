Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri au pus in aplicare joi, 5 martie, un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis impotriva unei femei in varsta de 61 de ani, din Bistrița. Mandatul a fost emis de catre Tribunalul Bistrița-Nasaud, la data de 4 martie, femeia…

- Un tanar din Bistrița a fost reținut, duminica, pentru 24 de ore, dupa ce și-a agresat concubina. Polițiștii au descoperit ca, in ultimii doi ani, barbatul a obligat-o pe tanara sa practice prostituția. Acesta va fi dus, luni, in fața instanței cu propunere de arestare preventiva. Polițiștii Serviciului…

- Zeci de polițiști și jandarmi din Bistrița-Nasaud au fost in alerta la finele saptamanii trecute, dupa ce un copil a sunat la 112 și a solicitat ajutor. Oamenii legii s-au mobilizat și a inceput o cursa contracronometru pentru a incerca sa il gaseasca pe copil. ”La data de 15 februarie, ora 16.04, o…

- Un barbat din Negrilești a ajuns sub control judiciar, dupa ce, in urma unei percheziții, polițiștii au descoperit in locuința acestuia doua arme letale deținute ilegal, dar și mai multe trofee de mistreț și cerb, plus un detector de metale, și acesta deținut ilegal. Polițiști din cadrul Biroului Arme,…

- La inceputul acestui an, un barbat din Baia Mare a fost arestat preventiv, acesta fiind banuit de talharie calificata. In noaptea de 2 spre 3 ianuarie, baimareanul a amenințat cu cuțitul pe o angajata a unei sali de jocuri din Bistrița, dupa care i-a furat suma de 5.500 lei. Acum iși va primi și pedeapsa…

- Trei tineri din Bistrița-Nasaud s-au luat la bataie, saptamana trecuta, unul ajungand la spital cu o plaga injunghiata. Doi dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior unul fiind pus sub control judiciar pentru 60 de zile pentru tentativa de omor. Polițiștii au fost sesizați, vineri, de catre…

- Patru minori și un adolescent in varsta de 18 ani din doua centre pentru protecția copilului din județ, care au fost cautați la nivel național dupa ce s-au facut nevazuți, au fost depistați de polițiști. In Ajunul Anului Nou, ca urmare a cautarilor desfașurate, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii…

- Doi ciobani din Matei s-au luat la bataie, vineri, dupa-amiaza. Unul a lovit cu o bata, iar celalalt a ripostat cu un briceag. Ambii au ajuns la spital, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in aceasta dupa-masa, un barbat de 42 de ani, din…