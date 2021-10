Emma Răducanu vine la Cluj cu noul ei antrenor: BBC anunţă o altă colaborare temporară

Campioana de la US Open schimbă antrenorii ca pe şosete! A jucat la Wimbledon sub comanda lui Nigel Sears. Apoi, a câştigat trofeul la New York cu Andrew Richardson în staff, după care a dat-o în bară, la Indian Wells,… [citeste mai departe]