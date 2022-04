Femeie de 66 de ani, imobilizata la pat, decedata intr-un incendiu in judetul Neamt

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta din comuna Cocorastii Colt, sat Ghioldum. Potrivit purtatorului de cuvant al ISu Prahova, Raluca Vasiloae,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina pe timpul noptii,la un incediu la o locuinta din comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copaceni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, pompierii au intervenit cu…

- Eveniment Accident rutier in localitatea Peretu / O femeie a fost transportata la spital martie 8, 2022 10:00 O femeie, in varsta de aproximativ 30 de ani, conștienta și cooperanta, dar cu diferite traumatisme, a fost trasnportata la spital pentru investigații amanunțite și ingrijiri de specialitate,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina astazi la un incendiu izbucnit intr un atelier de productie tapiterie auto in Ploiesti.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, la fata locului se intervine cu…

- Pompierii vasluieni se confrunta cu o crestere a numarului de incendii de vegetatie uscata, in cursul zilei de joi acestia fiind solicitati sa intervina pentru trei astfel de situatii de urgenta in decurs de doar o ora. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O femeie de 96 de ani a decedat, luni, intr-un incendiu izbucnit la locuinta sa din orasul Dolhasca, cauza fiind un scurtcircuit, a informat ISU Suceava, potrivit Agerpres. Luni dimineata, in jurul orei 7,00, pompierii militari de la Punctul de Lucru Dolhasca si cei ai Detasamentului Falticeni,…

- Eveniment Incendiu in satul Bacalești / Bunuri in valoare de peste 200.000 lei, salvate ianuarie 17, 2022 17:02 Inca un incendiu a carui cauza a fost coșul de fum s-a produs luni dupa-amiaza in localitatea Bacalești (comuna Calmațuiu de Sus). A intervenit Detașamentul de pompieri Roșiorii de Vede,…

- Un microbuz de transport persoane in care se aflau 11 pasageri si un autoturism condus de o femeie, in varsta de 41 de ani, au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe DN 24A, informeaza Agerpres . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, in urma accidentului…