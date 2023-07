Stiri pe aceeasi tema

- Atac in plina strada, joi, in zona Pieței 700 din Timișoara. O batrana de 80 de ani a fost atacata de o femeie care a bruscat-o, i-a furat poșeta, iar apoi a fugit. Hoața, care a mai fost condamnata in trecut pentru talharie, a agresat o procuroare in sala de judecata, la ședința pentru arestare preventiva.

- La data 27 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Urbana au fost sesizați despre faptul ca o femeie in varsta de 80 de ani, in timp ce se deplasa pe strada Coriolan Brediceanu, din Timișoara a fost deposedata de geanta de catre o alta femeie in varsta de 56 de ani. Ulterior, persoana a…

- Victima a raportat atacul polițiștilor in dimineața zilei de 10 iunie, afirmand ca a fost lovit și jefuit de un individ necunoscut in timp ce se deplasa pe strada Harniciei. Agresorul i-a smuls lanțișorul de la gat și a fugit. Talharul prins este un barbat in varsta de 39 de ani, care a fost identificat…

- O femeie in varsta de 75 de ani a fost lovita de un tramvai pe bd. Liviu Rebreanu din Timișoara. Vatmanul, in varsta de 57 de ani, conducea regulamentar mijlocul de transport in comun și nu a putut evita impactul cu pensionara care traversa strada pe zebra, insa pe culoarea roșie a semaforului.

- Sperietura teribila pentru o femeie de 77 de ani, joi seara, la Timișoara. Ea a anunțat poliția dupa ce ar fi fost agresata fizic de un barbat in plina strada. In urma verificarilor, femeia nu prezenta urme vizibile de violența. A refuzat ingrijirile medicale.

- Polițiștii timișoreni au fost sesizați, ieri, de catre o femeie in varsta de 80 de ani, cu privire la faptul ca in timp ce aceasta se deplasa pe strada Luceafarul din Timișoara, a fost deposedata de catre o persoana necunoscuta, prin violența, de lanțișorul de aur pe care il avea la gat. „De indata,…

- La data de 04 mai a.c., in jurul orei 22:55, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au oprit in trafic un autoturism care circula pe strada Libertații. Polițiștii au testat cu aparatul etilotest femeia de 32 de ani care se afla la volan, iar aparatul a indicat un rezultat de 1,06 mg/l alcool…