- Agenții Poliției Naționale au arestat o femeie romanca in varsta de 28 de ani in Alzira ca presupusa autora a unei infracțiuni de detenție ilegala, dupa ce se pare ca a impiedicat un compatriot sa paraseasca locuința pe care o imparțisera și sa se intoarca in țara ei de origine.

- Un plic care continea ricina, o otrava periculoasa, a fost trimis la Casa Alba. Acesta a fost interceptat inainte de a ajunge in camera prin care trece toata corespondenta presedintelui SUA.

- Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din București, a avertizat ca suntem pe o panta ascendenta in privinta numarului de cazuri de COVID-19. Adrian Streinu Cercel a subliniat ca Institutul pe care il conduce este plin, la fel si sectia de Terapie Intensiva,…

- In timp ce se deplasa cu o bicicleta pe D.J 208 S, pe raza localitații Gulia, o localnica de 14 ani nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea unui viraj la stanga și a fost acroșata de autoturismul condus de un barbat de 26 de ani din orasul Dolhasca care circula din spate in aceeași direcție […]

- Incident in parcul Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al capitalei. O femeie in virsta de 85 de ani, la un pas sa fie violata de un tinar de 30 de ani in timp ce se plimba. Cazul a avut loc la data de 16 august curent, poliția fiind alertata de victima, care a comunicat ca in timp ce se plimba…

- CHIȘINAU, 23 aug - Sputnik. In imaginile video suprinse de un trecator se vede cum mai mulți calatori sunt revoltați de atitudinea unei femei care refuza sa-și puna masca de protecție in troleibuz. Aceasta și-a argumentat poziția prin faptul ca nu vede rostul acestui mijloc de protecție. Astfel,…

- O crima comisa de o femeie de 61 de ani din satul Cubulcut (Sacueni) socheaza Bihorul. Ida Lakatos i-a pus concubinului sau, in varsta 59 de ani, o cantitate insemnata medicamente in flaconul cu bere.