Stiri pe aceeasi tema

- Dubla crima savarșita pe 17 mai, duminica, la Mihaești a ridicat din nou problema modului in care oamenii legii reacționeaza in cazurile in care apar tensiuni intre foști soți sau concubini. Numai anul trecut trei crime pasionale au atras atenția, iar acum dubla omucidere din Argeș a avut declanșator…

- Rmaona, femeia ucisa duminica de catre fostul concubin, ar fi trebuit ca astazi sa aiba motiv de petrecere. Ea trebuia sa implineasca varsta de 38 de ani, daca Irinel nu ar fi recurs la gestul odios.

- Andu a fost omorat ieri cu mai multe lovituri de cuțit de catre fostul concubin al mamei sale, dupa care barbatul a ucis-o și pe femeie. Ramona a fost martora la uciderea fiului sau, iar ulterior a ajuns sa fie lasata și ea intr-o balta de sange. Minorul de 14 ani a incercat sa o protejeze.

- Ramona, femeia gasita fara suflare in curtea unei biserici, ucise de concubinul ei, spusese la Acces Direct, in urma cu 4 luni, ca barbatul a amenințat-o cu moartea! El i-a marturisit in trecut ca o va baga in mormant, iar astazi și-a dus planul la final.

- Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.059.331 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.000.451 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 994 de cazuri noi…

- Doi motociclisti au fost raniti grav, duminica, in doua accidente rutiere produse in judetul Arges, pe DN 73 si DN 7C. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, primul accident s-a inregistrat pe DN 73, in localitatea Mihaesti. „Din verificarile preliminare efectuate…

- O nunta la care participau cel putin 50 de persoane, organizata in municipiul Pitesti, a fost oprita, duminica dupa amiaza, de catre politistii sectiei 3 din municipiu. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje pentru a-i legitima pe toti participantii, dar si luptatori ai Serviciului…

- Evoluția fenomenelor demografice inregistrate in județul Argeș in luna decembrie 2020 s-a caracterizat prin creșterea, fata de luna anterioara atat a natalitatii cu 46 persoane (+13,3%) cat și a mortalitatii generale cu 46 persoane (+4,2%). Comparativ cu luna decembrie 2019 numarul de nascuți-vii inregistrați…