Coronavirus UPDATE: 4.310 cazuri de coronavirus şi 146 de decese. Situaţia pe fiecare judeţ

523.829 de pacienți au fost declarați vindecați The post Coronavirus UPDATE: 4.310 cazuri de coronavirus şi 146 de decese. Situaţia pe fiecare judeţ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Coronavirus… [citeste mai departe]