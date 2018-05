Femeia pe care Trump o vrea sefa la CIA s-a oferit sa renunte din cauza controverselor legate de tortura

Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel, candidata aleasa de presedintele Donald Trump pentru a conduce CIA, s-a oferit sa renunte la acest post de teama ca un controversat program de interogare ii va pata reputatia si pe cea a Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite, scrie agerpres.ro.

- Presedintia Statelor Unite l-a demis marti seara pe subsecretarul de Stat Steve Goldstein, care a anuntat ca presedintele Donald Trump l-a destituit pe secretarul de Stat, Rex Tillerson, fara a-i comunica motivul deciziei, afirma surse citate de agentia Associated Press. Surse politice…

- Titus Corlatean despre cauzele schimbarii sefului diplomatiei americane Titus Corlatean. Foto: Arhiva. Secretarul de stat american Rex Tillerson a fost demis astazi. Decizia a fost anuntata astazi de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, printr-un mesaj postat pe Twitter. Rex…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

