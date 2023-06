Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai de susținut proba „traseului” in Sighet pentru a obține permisul de conducere atunci ar trebui sa te inarmezi cu foarte multa rabdare. Fiindca timpii de așteptare in acest moment sunt foarte mari, de pana la o luna jumatate, potrivit informațiilor oficiale primite de la Serviciul Public Comunitar…

- Etapa a 10-a, ultima, din play-off-ul Ligii I de fotbal feminin a inceput sambata, 27 mai, cu meciul Carmen București – Vasas Femina Odorhei, scor 5-0. Celelalte jocuri s-au disputat duminica, 28 mai: Banat Girls Reșița – AFK Csikszereda 2-2 și derby-ul Politehnica Timișoara – Universitatea Cluj 1-3.…

- UPDATE 17:42 ,,Sunt muncitori care lucreaza la o fabrica de confecții din Focșani. 2 victime au fost preluate de o salvare de la SAJ Suceava, care era in tranzit și care a oprit la locul accidentului. Muncitorii sunt buzoieni, preluați cei mai mulți din zona Ramnicului. Lucreaza la o fabrica de confecții…

- Meci pentru calificare in finala Diviziei A1 volei feminin. Volei Alba Blaj joaca in deplasare la București in compania Rapidului Volei Alba Blaj are de indeplinit o formalitate in returul semifinalei play-off-ului Diviziei A1. Fetele lui Ljubicic pornesc ca favorite in disputa impotriva celor de la…

- Vandute de multe ori fara certificat de conformitate, care arata ca respecta reglementarile europene, trotinetele electrice pot aduce belele proprietarilor, care se pot trezi chiar cu dosare penale, cum a fost cazul unui oradean.

- Victorii importante in turneul de handbal feminin Speranta pentru fetele junioare 3 LPS Targu Mures.In ultimele 2 meciuri disputate la Targu Jiu in date de 30.03.2023 si Targu Mures duminica 02.04.2023 in compania echipelor CSM Targu Jiu si CSS Drobeta Turnu Severin, junioarele 3 de la LPS Targu Mures…

- Tu știai ca șefii iși monitorizeaza angajații? Ei bine, asta se intampla de cand lumea lucreaza de acasa, adica de la inceputul pandemiei de Covid-19. Lucratorii ar trebui sa fie foarte atenți la cum sunt la locul de munca și cum lucreaza, pentru ca angajatorii sunt cu ochii pe ei in permanența. Iata…