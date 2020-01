Femeia de 72 de ani care face Kangoo Jumps a uimit-o pe Kinga Sebestyen

Stiri pe aceeasi tema

- Kinga Sebestyen a declarat in mai multe randuri ca sportul pe care il dezvolta și il promoveaza, Kangoo Jumps, este iubit de persoane aflate la orice varsta. Insa ce s-a intamplat recent avea sa o surprinda intr-un mod excepțional: printre cei care practica acest sport se afla și o femeie in varsta…

- Salvatorii din cadrul ISU Brasov au participat la actiunea de cautare a doi copii care au fost dati disparuti. Totodata, pe langa fortele MAI au participat si membri de la Asociatia 4times;4 Rescue."Azi noapte a fost gasit unul dintre copii pe malul raului Olt de catre pompierii care au participat la…

- Biserica Evanghelica Fortificata din localitatea Sanpetru, judetul Brasov, va invita la un concert extraordinar de colinde, cu strangere de fonduri pentru restaurarea sistemului de clopote al bisericii, alaturi de pianistul Harry Tavitian. Concertul „Jazzy Christmas”, va avea loc in data…

- „Orchestra Titanic” a plecat de la Brasov cu Marele premiu al Festivalului de Dramaturgie! Cea de-a 30-a editie a Festivalului International de Dramaturgie Contemporana (FIDC) și-a desemnat sambata seara, la gala desfașurata la Teatrul „Sica Alexandrescu“ Brasov (Sala Mare) caștigatorii…

- Doua seri cu trupe tribute Iron Maiden, Guns N’Roses, Metallica si AC/DC, la Brasov Patru trupe tribut ale celor mai bune formatii rock din toate timpurile vor urca pe scena la Brasov, in clubul Rockstadt, vineri si sambata (22 și 23 noiembrie 2019), incepand cu ora 20.00, in cadrul evenimentul…

- Turneul „Vioara lui Enescu” revine pe scenele din tara, iar in Brasov ajunge in 15 noiembrie 2019, la Sala Patria. Concertul va fi sustinut de Gabriel Croitoru, care care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument…

- Joi, 24 octombrie 2019, incepand cu ora 11.00, in Piata Sfatului din Brasov, Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” organizeaza festivitatea de depunere a Juramantului Militar de catre studentii anului I. Depunerea Juramantului militar reprezinta un eveniment deosebit in viata studentilor din anul…