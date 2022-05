Stiri pe aceeasi tema

- Imagini postate pe Telegram de canalul local din Mariupol, Andriușcenko Time, preluate de hromadske și de alte publicații ucrainene, arata cum excavatoarele rusești curața dezastrul produs de armata invadatoare pentru parada de 9 Mai. Exista multe variante legate de ziua de 9 mai, sarbatoarea prin…

- Moscova nu a invitat anul acesta niciun lider strain la ceremoniile ocazionate de ‘Ziua Victoriei’ la 9 mai, deci nici la parada militara preconizata sa aiba loc in Piata Rosie, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu am invitat niciun lider strain de Ziua Victoriei.…

- Moscova a respins apelurile privind evacuarea luptatorilor ucraineni raniți din combinatul Azovstal din Mariupol pentru ca vrea sa-i captureze, spun oficialii locali, relateaza Reuters și DPA, potrivit Agerpres . Rușii ”vor sa profite de ocazie pentru a-i captura pe aparatorii orasului Mariupol, dintre…

- Aproximativ un sfert din trupele ruse utilizate in invazia Ucrainei sunt ”practic inoperabile”, in urma unor pierderi grele, precum si din cauza logisticii si intretinerii slabe, potrivit unui oficial european, citat de CNN. Rusia a organizat aproximativ 120 de grupuri tactice de batalion (BTG) in jurul…

- Rusii care spun ca le este rusine de "operatiunea militara speciala" declansata de Kremlin in Ucraina nu sunt rusi adevarati, a declarat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, citat de Reuters. "Unui rus adevarat nu ii este niciodata rusine sa fie rus", a spus Peskov in cadrul…

- Rusia cere Ucrainei sa inceteze acțiunile militare, sa iși schimbe constituția pentru a-i stabili neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rusesc și sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk ca teritorii independente, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.…

- Rusia cere Ucrainei sa înceteze acțiunile militare, sa își schimbe constituția pentru a-i stabili neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rusesc și sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk ca teritorii independente, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului,…

- Kremlinul spune ca acțiunea militara rusa se va opri „intr-o clipa” daca Ucraina indeplinește „condițiile”. Rusia cere Ucrainei sa inceteze acțiunile militare, sa-și schimbe constituția pentru a consacra neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rus și sa recunoasca republicile separatiste Donețk…