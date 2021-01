Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe (53 de ani) , antrenorul Astrei, are un palmares umilitor all-time in disputele cu FCSB, adversara de maine: a pierdut 9 dintre cele 12 dueluri și s-a impus o singura data. FCSB - Astra se anunța a fi unul dintre cele mai atractive meciuri ale startului de retur in Liga 1. ...

- TRAGIC…Luna decembrie a fost una de foc, la propriu si multe familii au ramas pe drumuri. Conform ISU Vaslui, 27 de incendii s-au petrecut in luna decembrie, iar patru persoane si-au pierdut viata, majoritatea fiind batrani peste 80 de ani, greu deplasabili. Este vorba mai exact de acele cazuri cand…

- Presa din Turcia a scris, miercuri, in detaliu despre incidentul care a dus la oprirea meciului Paris Saint-Germain – Istanbul BB, mentionand ca Sebastian Coltescu ar urma sa fie pedepsit dur pentru rasism si ca justificarea arbitrului roman pentru cuvantul folosit este „rusinoasa”.„Aparare rusinoasa…

- Un nou record negru pentru județul Bihor. In ultimele 24 de ore au fost raportate 14 decese, la pacienți diagnosticați pozitiv la coronavirus, internați la Spitalul Municipal „Dr.Gavril Curteanu" Oradea.

- Italia a inregistrat in ultimele 24 de ore 35.098 cazuri noi de Covid și 580 de decese, fața de 356 decedați raportați luni. Luni fusesera raportate 356 decese. Nu a existat un numar atat de mare de victi...

- Cand avea doar 21 de ani, celebrul actor Amza Pellea a murit , iar suferința ei a luat amploare in momentul in care a pierdut-o și pe mama ei.Campania Sa invingem depresia! o are ca ambasador pe Oana Pellea și aceasta a ales sa povesteasca despre drama sa in cadrul conferinței de lansare a campaniei…

- Drama lui Mihai Neșu a impresionat mii de oameni, iubitori de fotbal sau nu. Dar și mai mult a impresionat puterea cu care a reușit sa transforma tragica poveste intr-o provocare. „A fost o zi normala. Totul a fost ca de obicei la antrenament, doar ca a fost clipa aia…a fost diferit și mi-a schimbat…