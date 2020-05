Stiri pe aceeasi tema

- De 1 Mai, au evadat in amintiri. Ca sa-și potoleasca dorul de mare și de intalnirile cu prietenii, tinerii s-au intrecut in fotografii cu petrecerile din anii trecuți, pe care, evident, le-au incarcat pe rețelele de socializare.

- Anchetatorii din Iasi s-au sesizat din oficiu si au deschis dosar penal pentru infractiunea de zadarnicirea bolilor dupa ce, pe retelele sociale, au fost postate imagini din curtea unei biserici din Iasi unde s-au inghesuit mai multe persoane.

- Paul Gascoigne (52 de ani), fost star in Premier League, trece printr-o perioada mai buna. A uitat bautura și pandemie și s-a amorezat. Wendy Leech, 43 de ani, mama a doi copii, i-a facut ochi dulci intr-o vacanța in Spania, relația prinzand aripi. Paparazzii i-au surprins la plimbare cu cainii in Salford…

- In plina pandemie de coronavirus, cand anxietatea este la cote maxime , mai exista și raze de speranța. Știrile legate de coronavirus nu sunt mereu cele mai fericite. Insa din cand in cand, exista și vești bune. Un exemplu ar fi felul in care designerii romani s-au alaturat luptei impotriva noului…

- O școala privata din Romania a luat o decizie aplaudata de tot internetul: peste 40 de profesori ofera lecții online gratuite pentru copiii cadrelor medicale, din dorința de a-i sprijini in aceasta perioada dificila și plina de provocari. Astfel, elevii doritori se pot inscrie la lecții de limba romana,…

- Gigi Becali a facut o donație pentru „Matei Balș”, dupa ce a primit o solicitare din partea lor. Gigi Becali a donat de multe ori de-a lungul anilor bani sau obiecte celor nevoiași, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care oameni sarmani se duc zilnic in fața vilei latifundiarului.…

- Politia Romana deruleaza o ampla campanie pe Facebook cu privire la masurile pe care oamenii trebuie sa le respecte pentru a evita raspandirea noului tip de coronavirus si, in acelasi timp, lupta cu „miturile” care circula online despre epidemie.