- Registrul Auto Roman va garanteaza ca mașina pe care vreți sa o cumparați este in regula, in sensul ca identitatea acesteia este cea reala, stabilita de producator! Incepand de astazi și la Reprezentanța Cluj a Registrului Auto Roman, puteți veni cu mașina pe care intenționați sa o achiziționați pentru…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu o reacție privind acțiunile angajatului Agenției, care au avut loc in dimineața zilei de astazi, 10 iulie, in care acesta a urcat cu mașina pe scarile din fața Primariei din municipiul Hincești. „Incidentul va fi examinat in conformitate…

- Barbatul din Hincești, angajatul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a urcat cu mașina pe scarile din fața Primariei, a venit cu explicații privind fapta comisa. Potrivit spuselor acestuia, in așa mod, acesta a protestat solicitand mașina de serviciu pentru instituția in care…

- Lidia Fecioru a explicat cum iți poți da seama de temperamentul unui barbat, in funcție de felul in care conduce mașina. La ce detalii trebuie sa fii atenta, ca partenera, dar și cum ar trebui sa procedezi.

- Un agent de poliție in varsta de 25 de ani a fost oprit in trafic marți dimineața, in timp ce se deplasa spre serviciu, in uniforma, cu mașina personala. Fiind testat cu aparatul drugtest a reieșit faptul ca ar fi consumat substanțe interzise inainte de a se urca la volan, relateaza Presa SM.

- Sambata seara, in jurul orelor 20:00, polițiștii din cadrul Politiei orasului Cajvana și ai Poliției orașului Solca, in timp ce se aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu au oprit pentru control, pe DJ 178D, la volanul caruia se afla un tanar. Polițiștii i-au solicitat acestuia sa inmaneze documentele…

- Videoclipul postat pe TikTok, cu pensionarul din Brașov care plange dupa ce și-a vandut Dacia, a emoționat intreaga țara. Internauții vor ca mașina sa revina la cel care a ingrijit-o vreme de 34 de ani. Unii dintre aceștia s-au oferit sa rascumpere Dacia și sa o inapoieze fostului proprietar fara sa…

- Autoturismul și șoferul instituției au fost trecute pe „persoana fizica” de primarul municipiului Buzau – Constantin Toma. Edilul este singurul social democrat care s-a afișat la negocierile pentru rotativa cu autoturismul instituției. Primarul municipiului Buzau – Constantin Toma s-a deplasat la negocierile…