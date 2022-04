Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Forțe ruse inainteaza catre sud, dinspre Harkov, si catre nord, de la Mariupol, a anuntat duminica spionajul militar britanic.Pe de alta parte, campul de lupta din nordul Ucrainei ramane ”in mare parte static”, deoarece contraatacuri ucrainene impiedica forțele ruse sa se regrupeze. Acesta ar fi și…

- Rusia pregatește o debarcare in Odesa, in urmatoarele zile, potrivit secretarului Consiliului de Aparare și Securitate al Ucrainei, Olexi Danilov. Potrivit lui Danilov, Rusia a prevazut un desant maritim la Odesa acum cateva zile, dar vremea nefavorabila a obligat trupele sa se replieze in Crimeea ocupata.…

- Atat China, cat și India au refuzat sa condamne in mod categoric invazia brutala a Rusiei și ambele state s-au abținut sa voteze rezoluțiile Consiliului de Securitate și a Adunarii Generale a Națiunilor Unite care cer Moscovei sa opreasca imediat atacul asupra Ucrainei, scrie CNN. Faptul ca niciuna…

- Primele rezultate ale negocierilor dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei inspira un optimism prudent, negociatorii și-au facut treaba minunat. Despre acest lucru a declarat marți președintele Alexandr Lukașenko la reuniunea Consiliului de Securitate al țarii. "Negociatorii sint bravo, sint minunați.…

- Decretele prin care Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei sunt identice cu cele prin care a recunoscut și alte state fictive similare, precum Osetia de Sud și Abhazia, in 2008, spune ambasadorul Ucrainei la ONU, Serghei Kislița, in reuniunea Consiliului de Securitate…

- Forțele de Aparare Teritoriala, o rezerva militara civila menita sa sprijine armata in cazul unui conflict, au caștigat in ultimele luni mii de noi voluntari, pe masura ce tensiunile de la granița cu Rusia au luat amploare, conform France 24 și ABC News . „Nu țintiți capul, țintiți intre picioare. Astfel,…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni, pentru prima data, ultimele evolutii de la frontiera Ucrainei, unde Rusia a concentrat efective militare importante, creand tensiuni cu Occidentul, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Statele Unite au inclus acest subiect pe agenda saptamana trecuta,…