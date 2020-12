Stiri pe aceeasi tema

- E din nou perioada aia din an in care facem bilanțul. De data asta in muzica. Cele mai ascultate și bune piese din acest an, in a opinia revistei Billboard, sunt aici. Topul este condus de piesa Arianei Grandei in colaborare cu Lady Gaga, „Rain On Me”, urmata de „Blinding Lights” de la The Weeknd...…

- Unul dintre cele mai ascultate cantece de Craciun este un single care a fost lansat in urma cu 26 de ani. An de an, in preajma sarbatorilor de iarna, urca pe primele locuri in topurile muzicale. In fiecare an apar noi cantece de Craciun, insa un single care a fost lansat in urma cu 26 de ani ramane…

- Mariah Carey, una dintre cele mai iubite si apreciate artiste din intreaga lume, le-a pregatit fanilor sai un cadou de Craciun. Dupa un an dificil, cantareața s-a gandit la o surpriza care sa aduca magia sarbatorilor de iarna și in perioada aceasta grea. Mariah Carey s-a hotarat sa le faca o surpriza…

- “Songbook for Christmas” este o colecție de piese festive lansate anterior, dedicate celei mai frumoase perioade din an. EP-ul conține șase piese, lansate de Ellie Goulding de-a lungul carierei. De la coverul de Craciun pentru piesa “Your Song” (Elton John), la piesa “The Writer” a lui Ellie Goulding,…

- Trupa rock americana System of a Down, compusa din patru muzicieni de origine armeana, a lansat joi seara primele sale piese noi dupa o pauza de 15 ani, informeaza site-ul revistei Variety. Precedentele realizari notabile din cariera acestui cvartet condus de solistul Serj Tankian includ…

- Vera continua seria de lansari cu piesa “Ramai cu bine”, o scrisoare de adio pe note muzicale. Artista din Republica Moldova canta despre trairile de la finalul unei relatii si rememoreaza momente dintre ea si persoana iubita. Perioada de lockdown i-a ajutat pe Vera si pe Vlad Isac, producatorul cu…