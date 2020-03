Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a explicat, pe pagina sa de Facebook, despre efectele pe care ibuprofen le are asupra persoanelor care au fost infectate cu #coronavirus. Conform reprezentanților Ministerului, pana in prezent nu au fost facute teste privind efectele administrarii de ibuprofen asupra pacienților…

- Grupul de Comunicare Strategica a furnizat, miercuri, noi statistici privind situația infectarilor cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit acestora, cea mai afectata grupa de varsta este intre 40 și 49 de ani. In Romania, la aceasta ora, sunt 246 de cazuri de infectare cu Covid-19, 29 de noi cazuri…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…

- Top Line doneaza 1% din vanzarile online campaniei de sprijinire a autoritatilor in lupta contra COVID-19 Proiectul are scopul de a strange donatii prin SMS pentru achizitionarea de produse necesare celor implicati in lupta cu epidemia Coronavirus: consumabile, echipamente sau produse destinate categoriilor…

- Bilanțul cazurilor de coronavirus a crescut cu 2.000 și 100 de morți in 24 de ore, dupa ce Spania a decretat stare de urgența sambata. Printre cei infectați se afla inclusiv și soția premierului spaniol Pedro Sanchez, transmite Hotnews. Spania este cel mai afectat stat din Europa dupa Italia, iar potrivit…

- Hotelurile, agențiile de turism și companiile aviatice inregistreaza deja pierderi majore din cauza epidemiei de coronavirus, industria modei a fost și ea lovita, bursa fluctueaza, iar experți financiari anunța o viitoare criza financiara. Exista insa și afaceri care infloresc in plina epidemie de Covid-19,…

- Un medic roman stabilit in Franta a facut precizari importante in legatura cu contaminarea cu COVID-19. Contactul prelungit cu o persoana infectata crește probabilitatea de imbolnavire, sustine acesta, citat de HotNews. In schimb, daca o persoana trece pe langa un bolnav, pe strada, probabilitatea de…

- Epidemia de coronavirus mai face o victima in Iran. Bilantul deceselor cauzate de coronavirus urca la cinci, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o țara din afara Extremului Orient, scrie AFP.Noul coronavirus a fost semnalat pentru prima oara in Iran miercuri, cand autoritațile au anunțat…