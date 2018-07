Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, 24 iulie 2018, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), a avut loc, in prezența procurorilor din cadrul instituției, ceremonia de instalare in funcția de procuror șef a domnului Oliver Felix Banila.La eveniment…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost delegata, miercuri, de catre procurorul general Augustin Lazar, in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, informeaza PICCJ. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor:…

- Mii de monede si artefacte, dobandite de braconierii arheologici prin detectii neautorizate in situri din judetele Constanta si Tulcea, au fost descoperite si indisponibilizate de politistii din cadrul Directiei de Investigatii Criminale (DIC), coordonati de procurorii Parchetului de pe langa Inalta…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis redeschiderea unui dosar in care este vizat procurorul șef al DIICOT Galați, Sorin Carare, alaturi de alți doi magistrați.Plangerea a fost formulata de fostul deputat Mihail Boldea, acesta fiind anchetat in trei dosare instrumentate de Sorin Carare.…