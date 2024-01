Felicia Ovanesian intra in televiziune! Fostul city manager al municipiului Constanta,avocata Felicia Ovanesian va debuta de saptamana viitoare pe micile ecrane.Acesta urmeaza sa realizeze o emisiune pe postul local Dotto Tv.Ovanesian a confirmat proiectul media pentru Ziua de Constanta."Emisiunea va fi un talk show de administratieldquo; a precizat pentru ZIUA de Constanta fostul city manager. Cel mai probabil emisiunea va fi un mijloc de a si face cunoscute mesajele pentru fostul city manager care se pare ca nu a renuntat la id ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al comisiei pentru analiza si repartizarea locuintelor din fondul…

- George Buricea, 44 de ani, a vorbit despre șansele naționalei masculine la Campionatul European, dar și despre secretul succesului CSM Constanța din European League, despre atuul echipei sale și despre duelul cu marea rivala, Dinamo București CSM Constanța da un sfert dintre componenții naționalei Romaniei…

- Inginerul Marius Stan este actualul manager de proiect al lucrarilor desfasurate la Cazinoul din Constanta. Anterior, acesta a asigurat conducerea lucrarilor de restaurare, consolidare si modernizare a Ateneului Roman. Lucrarile de la Cazino, dar si de la Ateneu sunt intreprinse de compania bucuresteana…

- Noul manager al Organizatiei de Management al Destinatiei Mamaia Nord este Mirela Matichescu, fostul administrator public al judetului Constanta. De asemenea, presedintele OMD Mamaia Nord este Bogdan Boasca. Reamintim ca, avizul de infiintare al OMD Statiunea Mamaia Nord a fost inmanat pe 14 august…

- Corina Bud, in varsta de 43 de ani, a stat in ultimii ani departe de televiziune, preferand sa se concentreze pe educația fiului ei, Robin. Artista revine pe micile ecrane, chiar in noaptea dintre ani, la Pro TV, și susine ca momentul ei este unul dintre cele mai spectaculoase, motiv pentru care toata…

- Agențiile de SEO și PR se afla intr-o cursa constanta pentru a ramane relevante și eficiente intr-un mediu digital in evoluție rapida. Publyo PRO apare ca o soluție de varf, oferindu-le instrumentele necesare pentru a naviga cu succes in acest peisaj complex. Aceasta platforma avansata este proiectata…

- Cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Daniela Vladescu, manager al Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; din Constanta, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei: DOBROGEAPe vremea Domnitorului Mircea cel Batran, in perioada 1388 1416, DOBROGEA…

- Cupa Romaniei la tenis de masa, intrecere rezervata categoriilor de varsta seniori si tineret, s a desfasurat la Dumbravita, in judetul Timis, iar printre medaliati s au numarat si reprezentantii litoralului, si la feminin, si la masculin. Elena Zaharia CSM Constanta a avut noi evolutii de clasa si…