Feli Donose, detalii despre sarcină: “Sunt tripolară. Schimb stările foarte des“ Cantareața Feli Donose este insarcinata cu primul ei copil. Artista a fost prezenta in platoul emisiunii “Rai da’ buni”, moderata de Mihai Morar la Antena Stras, unde a facut declarații despre sarcina și despre cum s-a schimbat de cand a aflat ca va deveni mamica. “Sunt tripolara. Schimb starile foarte des. Treaba cu sarcina te schimba. E o chestie care se intampla și pe care o spun fara nici o rușine, și anume ca ma uit in oglinda la mine și mi se pare ca sunt mai frumoasa. E o etapa faina in care sunt și așa paranoia pentru ca e primul copil. Am foarte multe frici, dar de exemplu, daca ar fi… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

