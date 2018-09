Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer, locul doi mondial, a fost eliminat de australianul John Millman, situat pe pozitia 55 in clasament, in optimi la US Open. Sportivul de la antipozi a castigat meciul in cinci seturi, 3-6, 7-5, 7-6, 7-6.

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, numarul 22 mondial, a fost invinsa, luni, de spaniola Carla Suarez Navarro (24 WTA), cu 6-4, 6-3, la New York, in optimile de finala ale turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Sarapova (31 ani), fost lider mondial, nu a reusit sa atinga…

- John Millman a reușit cea mai mare surpriza de pe tabloul masculin de simplu de la US Open, australianul eliminandu-l in faza optimilor pe Roger Federer. Dupa un meci maraton de trei ore și 34 de minute, marele campion elvețian s-a recunoscut invins in patru seturi, scor 3-6, 7-5, 7-6(7), 7-6(3).

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 1 mondial, a declarat ca in cariera sa de jucator nu a fost niciodata preocupat de a castiga totul, ci de a fi competitiv in fiecare saptamana si daca obtinea si un trofeu, cu atat mai bine, relateaza EFE. ''In momentul acesta al carierei mele, a castiga…

- Tenismenul elvetian Roger Federer, locul 2 ATP, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de 250 de puncte de la Stuttgart, dupa ce l-a invins, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe germanul Mischa Zverev, locul 54 ATP.Acceptat direct in optimi, Federer, cap de serie numarul 1, a avut nevoie…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, care ar putea reveni in fruntea clasamentului ATP daca va ajunge in finala turneului de la Stuttgart (11-17 iunie), spune ca acest lucru este pentru el o motivatie in plus. ''(...)Ma asteptam la o victorie a lui Rafael Nadal la Roland Garros si stiu…