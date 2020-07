Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele federatiei, Iulian Cristache, spune ca decizia ar trebui luata la nivelul fiecarei scoli si ca toata lumea, inclusiv familia care isi trimite copilul la scoala, ar trebui sa isi asume riscul infectarii, pentru ca la intoarcerea la scoala nu exista risc zero. Cele 3 scenarii ale Federatiei…

- Odata cu inceperea noului an școlar, predarea ar trebui organizata in clase de cel mult 10-15 elevi, astfel incat sa fie alocata o suprafata de minimum 4 metri patrați pentru fiecare elev și 4 metri patrați suplimentari pentru profesor, copiii ar trebui sa petreaca maximum 4 ore

- ISMB a propus ca in primele doua saptamani, elevii de la clasele a VIII-a și a XII-a sa dea teze, sa fie ascultați pe baza recapitularilor, sa li se incheie medii, sa le fie completate foi matricole și sa depuna cereri pentru examenele nationale, Evaluarea naționala 2020 si Bacalaureat 2020. …