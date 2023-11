Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Ciclism anunța organizarea Campionatului European de Mountain Bike pentru probele XCO (Cross Country Olimpic), XCR (Cross Country Team Relay) și XCC (Cross County Short Track) pentru categoriile Elite, U23 și Juniori, intre 8-12 Mai 2024, la Cheile Gradiștei, in județul Brașov, anunța…

- Ciolacu a afirmat ca sportul romanesc are nevoie de competitii majore, iar astfel copiii pot fi atrasi catre acest domeniu. “Ma bucur ca Romania isi propune proiecte mari si in domeniul sportului. Este vorba de intentia de a organiza editia din 2026 a Campionatului European de handbal feminin la Bucuresti…

- Dupa 49-18 cu Bosnia-Hertegovina, echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a bifat a doua victorie categorica in preliminariile Campionatului European – EHF EURO 2024. „Tricolorele”au invins selecționata similara a Greciei cu scorul de 32-20, sambata, in deplasare, la Kozani. In celalalt meci…

- Romania a caștigat trei medalii de argint la Campionatul European de Field de la Cesana – San Sicario, Italia, disputat in perioada 16-23 septembrie, a informat marți Federația Romana de Tir cu Arcul.

- Romania și Franța se infrunta azi in sferturile Campionatului European de Volei masculin. Partida se joaca de la 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Romania - Franța, live de la 21:00 Romania infrunta din nou Franța, pentru un loc in semifinalele Europeanului. In grupe, „tricolorii”…

- Nationala Romaniei este aproape de calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin - CEV EuroVolley 2023, dupa ce a invins formatia Greciei cu scorul de 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21), duminica, la Tel Aviv-Yafo, in penultimul sau meci din Grupa D, informeaza Agerpres.Tricolorii…

- Romania a trecut ieri de Grecia cu 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21) in Grupa D a Campionatului European, care se desfașoara la Tel Aviv, iar luni o intalnește pe Franța, campioana olimpica. Romania a intrat in partida cu Grecia, penultima de la Tel Aviv, avand in spate o infrangere clara cu Portugalia,…

- Ridicatoarea Iarina Axinte (18 ani) a evaluat parcursul Romaniei la Campionatul European dupa ce naționala feminina s-a oprit in optimi de finala, invinsa de Franța cu 3-1. Romania a pierdut in fața Franței cu 1-3 (23-25, 16-25, 25-21, 23-25), oprindu-se in optimile de finala ale Campionatului European.…