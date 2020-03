Federaţia de Handbal a sistat toate competiţiile naţionale Petre Apostol Ieri, Federația Romana de Handbal a luat decizia de a sista toate competitiile desfasurate pe teritoriul tarii, conform comunicatului emis de forul national. „Federația Romana de Handbal considera ca sanatatea participanților la activitatea handbalistica, și nu numai, trebuie sa primeze și, ținand cont de setul de masuri luate in ultima perioada de catre Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, de faptul ca numarul persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19 de pe teritoriul Romaniei este in creștere, decide suspendarea tuturor competițiilor de handbal pe plan intern.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

