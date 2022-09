Stiri pe aceeasi tema

- Federația Argentiniana de Fotbal a suspendat meciurile de vineri din campionat, dupa tentativa de asasinat asupra Cristinei Fernandez, vicepreședintele țarii. Joi, in Buenos Aires, capitala Argentinei, un barbat de naționalitate braziliana a incercat sa o impuște pe Cristina Fernandez in apropierea…

- Mulțimea care participa la un rodeo in Florida, SUA, a avut parte de mai multa adrenalina decat se aștepta, la sfarșitul saptamanii trecute, cand unul dintre tauri s-a eliberat și a atacat tribunele. Incidentul a avut loc sambata la Florida State Fairgrounds și a fost filmat. Christopher Thornton, un…

- Vicepreședintele Argentinei, Cristina Fernandez de Kirchner, le-a cerut susținatorilor sai sa inceteze protestul de sambata, aparandu-le totodata dreptul de a manifesta, dupa ce procurorii au cerut o condamnare la 12 ani de inchisoare pentru presupuse fapte de corupție, potrivit Reuters. Dupa o zi…

- Un motociclist care circula pe un drum agricol nesemnalizat s-a ales cu o taietura la gat, dupa ce a intrat intr-o sarma care bloca drumul. Momentul a fost surprins de camera de filmat de pe motor. Incidentul s-a petrecut pe un drum agricol din Corpadea, judetul Cluj, acolo unde un motociclist s-a ales…

- Un baiețel a fost salvat in ultimul moment din apa din fața unui rechin. Momentul a fost flmat și postat pe Facebook de ABC News. Pe filmare se aude o persoana care spune: „Este un rechin in apa”. Apoi, este filmat rechinul și urmeaza magini cu barbatul care il trage pe copil din apa. Copilul a fost…

- Momente de panica sambata pentru un șofer care conducea pe Transfagarașan, in momentul in care a vrut sa intre in tunel a dat de doi urși care se indreptau spre el. Barbatul a fost nevoit sa se intoarca și a postat momentul pe pagina sa de Facebook. Incidentul a avut loc azi pe Transfagarasan, in zona…