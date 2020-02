Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian (197 WTA) a castigat punctul care tine echipa de Fed Cup a Romaniei in cursa pentru turneul final de la Budapesta. Aflata la debutul sau in competitia pe natiuni din tenisul feminin si abia ajunsa intre primele 200 de jucatoare ale lumii, mezina echipei lui Florin Segarceanu a invins…

- Cristian s-a impus cu scorul de 7-5, 6-3, intr-o ora si jumatate. In primul meci al zilei, Ana Bogdan, locul 90 WTA, a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova, numarul 28 mondial. Alexandrova a castigat cu scorul de 7-5, 3-6, 7-5, in doua ore si 25 de minute. Vineri, Gabriela Ruse, locul 166 WTA, a fost…

- Jucatoarea Elena Gabriela Ruse a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Rusia este favorita in meciul din Grupa Mondiala a Fed Cup, dar spera ca echipa Romaniei sa produca surpriza in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. "Ma asteptam sa incep eu prima, asa se intampla de obicei. Chiar le-am spus…

- Romania și Rusia se vor duela pe 7 și 8 februarie in Grupa Mondiala de a Fed Cup. De la ora 13:30 are loc tragerea la sorți a meciurilor. Meciurile vor avea loc in Cluj, in Sala Polivalenta. Echipa Romaniei de Fed Cup Ana Bogdan (27 de ani, 98 WTA) Irina Bara (24 de ani, 160 WTA) Gabriela Ruse (22…

- Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a nominalizat urmatoarele jucatoare pentru intalnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a „Fed Cup: Ana Bogdan (98 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (183 WTA), Raluca Olaru (48 WTA la dublu) si Jaqueline Cristian (209 WTA),…

- Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a nominalizat urmatoarele jucatoare pentru intalnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a Fed Cup by BNP Paribas: Ana Bogdan (98 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (183 WTA), Raluca Olaru (48 WTA la dublu) si Jaqueline Cristian…

- Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a României, a convocat urmatoarele jucatoare pentru întâlnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a Fed Cup by BNP Paribas: Ana Bogdan (98 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (183 WTA), Raluca Olaru (48 WTA la dublu) și…

- Romania a anunțat cele cinci jucatoare convocate pentru meciul cu Rusia, din Fed Cup. Intalnirea dintre Romania și Rusia va avea loc pe 7 și 8 februarie, in sala Polivelenta din Cluj Federația Romana de Tenis a anunțat ca Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a ales…