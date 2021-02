Cele mai noi date de la Food and Drug Administration (FDA) arata ca vaccinul Johnson & Johnson este eficient in proporție de 85% impotriva celor mai grave forme de COVID-19. FDA a emis o evaluare favorabila asupra serului, astfel incat noul vaccin poate primi aviz de urgența din partea autoritaților americane. Studiile din SUA arata ca vaccinul de la Johnson & Johnson are o eficiența de 72% in prevenirea cazurilor medii ale bolii și o eficiența de 85% in prevenirea cazurilor severe, dupa cum arata Digi24 . La nivel global insa, eficiența impotriva cazurilor moderate pana la severe este mai mica,…