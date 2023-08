FCU Craiova a pierdut vineri seara, in Banie, scor 3-5, in fata formatiei Rapid Bucuresti, intr-un meci spectaculos din etapa 7 a Superligii.Pentru echipa patronata de familia Mititelu a fost a treia infrangere acasa in acest sezon, dupa 1-3 cu FCSB si 3-4 cu U Cluj.Raid a bifat a doua victorie consecutiva si a treia in acest sezon (doua in deplasare). S-au intrecut in goluri Gazdele au deschis rapid scorul prin Aurelian Chitu, dupa un assist al lui Baeten (’4, 1-0).Rapid a egalat prin Marko Dugandzic (’21 – penalti, 1-1), dupa o intrare a lui Danny Henriques asupra lui Christopher Braun.Oaspetii…