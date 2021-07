FCU – Dinamo 1-0 / Adrian Mutu regretă că diferența nu a fost mai mare Antrenorul formației FCU Craiova, Adrian Mutu, a fost fericit pentru prima victorie din Liga 1 a noii echipe patronate de familia Mititelu, 1-0 cu Dinamo. Tehnicianul considera ca diferența au facut-o jucatorii experimentați. „Așteptam prima victorie in campionat și ma bucur ca a venit la primul meci acasa, și impotriva unei rivale istorice pentru clubul nostru. E frumos sa vezi atația fani la stadion, pentru jucatori e ceva fantastic. Din pacate nu am marcat de cate ori am meritat, dar victoria ramane victorie. Nu cred ca a fost superficialitate din partea atacanților. Cred ca pe undeva era și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

