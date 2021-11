Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CS Universitatea Craiova, scor 3-2, datorita reușitei semnate de Andrei Cordea in prelungiri. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, crede ca disputa din Banie a fost cea mai frumoasa din actuala stagiune.

- Dupa victoria mare, de la mijlocul saptamanii trecute, cu CSM Resita, handbalistii Craiovei au avut parte de un nou meci extrem de tare, in deplasare de aceasta data, la Sannicolau. Si cum de fiecare data partidele directe dintre cele doua echipe au iscat mai multe controverse, si de aceasta data au…

- Deplasare de doua puncte pentru SCMU Craiova! Voleibalistele pregatite de Lucian Zlotea au bifat, sambata dupa masa, primul succes in Divizia A1, 3-2 (21-25, 25-17, 25-17, 21-25, 15-12) pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Partida a contat pentru etapa a 3-a. Gruparea din Banie a pornit cu prima…

- Dupa CSU Craiova – Dinamo 5-0, ultimul meci din etapa a 10-a din Liga 1, LPF a alcatuit cea mai buna echipa a rundei. CSU Craiova, care a caștigat clar cu Dinamo, 5-0, a fost echipa vedeta a etapei. Cei mai mulți jucatori ii da echipa lui Reghecampf, 3, dupa victoria la scor de pe Ion Oblemenco. Oltenii…

- ​​Gruparea CS Universitatea Craiova a anuntat, luni, ca a obtinut dreptul exclusiv de a folosi marca „Ion Oblemencoׅ“ pentru arena din Banie, atunci când este echipa gazda."Universitatea Craiova a obtinut dreptul exclusiv de a folosi marca „Ion Oblemencoׅ“ pentru…

- CS Universitatea Craiova a facut un anunț de impact in ziua meciului cu Dinamo. Incepand de astazi, clubul lui Mihai Rotaru are exclusivitate in a folosi numele „Ion Oblemenco” pentru stadionul din Banie. In urma cu o luna, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, dezvaluia ca arena din Banie poarta…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, a implinit astazi 46 de ani. Reprezentanții gruparii oltene au realizat un interviu special cu tehnicianul Științei, pe care vi-l redam integral și in care „Reghe“ afișeaza o mare dorința de a reuși performanțe notabile cu echipa din…

- Universitatea Craiova o intalneste luni, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Sepsi Sf. Gheorghe, in etapa a 8-a din Liga 1. Antrenorul formatiei din Banie, Laurentiu Reghecampf, a declarat astazi, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la un joc dificil. El are insa incredere ca alb-albastrii…