- Aflati in cantonament la Poiana Brasov cu FC Farul Constanta, fundasul central Virgil Ghita si portarul Mihai Aioani, transferat in aceasta vara de la Chindia Targoviste, au fost chemati la nationala de fotbal U21 a Romaniei care va participa, luna viitoare, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cei doi…

- FCSB l-a prezentat oficial pe atacantul Zdenek Ondrasek, un fotbalist ceh care ar trebui sa fie grozav, din moment ce achiziționarea lui a necesitat un efort financiar enorm. Gigi Becali a abdicat de la principiul conform caruia recruta numai jucatori din campionatul romanesc sau trecuți prin Liga 1,…

- Florin Tanase (26 de ani) vrea sa plece acum de la FCSB, patronul Gigi Becali ține la prețul de 5 milioane de euro pe care l-a fixat și iși asuma ca ar putea sa-l blocheze in campionatul romanesc pe cel mai bun jucator din competiție. Cele 24 de goluri pe care le-a inscris intr-un singur sezon, record…

- FCSB a ratat din nou ocazia de-a deveni campioana Romaniei. Titlul a ajuns pentru a patra oara consecutiv la rivalii de la CFR Cluj, iar gruparea finanțata de FCSB ramane fara triumf in campionatul intern din anul 2015. Așa cum era de anticipat, la formația „roș-albastra” a inceput deja curațenia de…

- Gigi Becali pregatește lotul pentru sezonul urmator de Liga 1, unul in care FCSB va incerca din nou sa o detroneze pe CFR Cluj. Finanțatorul spune ca cel puțin 7 jucatori vor pleca in aceasta vara. Gigi Becali a conturat lotul pentru sezonul urmator. Din el nu vor mai face parte Lucian Filip (30 de…

- Gaz Metan Medias a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a opta a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Dupa o prima repriza terna, in care Astra a ramas in zece oameni, Ljuban Crepulja primind al doilea cartonas galben (41), giurgiuvenii…

- Gigi Becali s-a saturat ca echipa sa sa fie dezavantajata de deciziile arbitrilor și a ținut sa le atraga atenția in mai multe randuri lui Razvan Burleanu, președinte FRF, dar și lui Kyros Vassaras, șeful CCA, cu privire la acest aspect.Acum, patronul FCSB-ului a dezvaluit ca este dispus chiar sa recurga…

- Gigi Becali (62 de ani) negociaza pentru achiziționarea lui Alexandru Crețu (28), internațional de la Maribor. Mijlocaș in Slovenia și in echipa naționala, Alex ar deveni stoper la FCSB. Ca sa nu se repete criza și in stagiunea viitoare, Becali cauta sa completeze lotul macar pentru pozițiile cele mai…