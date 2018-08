Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali l-a comparat pe Moruțan cu Messi: ”E mai tare ca argentinianul la 19 ani”. Fotbalistul de 19 ani, transferat de la FC Botosani, a inscris in FCSB – Rudar Velenje dupa ce a driblat cinci adversari si i-a oferit pasa decisiva lui Daniel Benzar, care a stabilit rezultatul final, 4-0, in prelungiri. …

- FCSB a invins, joi seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 4-0 (1-0), echipa Rudar Velenje, in mansa secunda a turului doi preliminar al Ligii Europa, si s-a calificat in runda urmatoare a competitiei, in care va intalni echipa lui Steliano Filip, Hajduk Split.In tur, FCSB a castigat cu 2-0.…

- Fotbalistul dejean Paul Papp ar putea deveni Cetațean de Onoare al municipiului Dej. Un proiect de hotarare in acest sens va fi inclus pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe ordinare a Consiliului Local Dej. Pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe a Consiliului Local Dej, care va avea loc marți, 24 iulie,…

- Doar pentru firmele mijlocii și mari Casele de marcat cu jurnal electronic devin obligatorii in 3 saptamani pentru unele firme, dar nu ai de unde sa le cumperi. Casele de marcat cu jurnal electronic și imprimantele fiscale, conectate online la serverele ANAF, devin obligatorii pentru companiile mari…