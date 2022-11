Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe Sepsi, in etapa a 15-a din Superliga. Unicul gol al meciului a fost marcat de Compagno, in minutul 50, din penalty. Și gazdele au avut un penalty, in minutul 27, dar Alexandru Tudorie a executat slab si Stefan Tarnovanu a aparat. Lovitura de…

- FCSB joaca acasa cu UTA Arad, de la ora 20:30, in etapa #14 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Toate rezultatele etapei #14 FCSB - UTA Arad, live de la ora 20:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - UTA Arad, echipe probabile: FCSB: 32.…

- FCSB a caștigat meciul disputat cu Petrolul, duminica, in deplasare, scor 2-0, in etapa a 13-a din Superliga. Vicecampioana a obținut primul succes in deplasare din acest sezon. Dawa a deschis scorul in minutul 45+2 dupa o pasa in fata portii trimisa de Omrani. Florinel Coman a stabilit scorul final.…

- FCSB a fost surclasata de echipa daneza Silkeborg IF cu scorul de 5-0, joi seara, in deplasare, in Grupa B a Conference League. Vicecampioana Romaniei s-a deplasat in Danemarca fara mai multi titulari. FCSB a facut figuratie pe teren. Cele cinci goluri au fost inscrise de Anders Klynge (3), Kasper Kusk…

- Echipa FCSB a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 5-0, de formatia daneza Silkeborg, intr-un meci contand pentru grupa B din Conference League. FCSB a prezentat o echipa cu multe rezerve, iar danezii s-au impus controland meciul de la un cap la altul. Klynge a deschis scorul in minutul…

- FCSB și FC Argeș se intalnesc de la ora 21:30, in etapa #12 a Ligii 1. Partida este liveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 FCSB - FC Argeș, live de la 21:30 Click AICI pentru live + statistici FCSB - FC Argeș,…

- Echipa FCSB a pierdut joi seara la Londra, scor 1-3, primul meci din grupele Conference League, cu echipa engleza West Ham United Cordea a deschis scorul in minutul 34, din pasa lui Olaru. Bowen a egalat din penalti, in minutul 68. Al doilea gol al gazdelor a fost inscris de Emerson, in minutul 75,…

- Stadion: Arena Naționala Au marcat: Cordea (min. 48, 55), Tamm (min.58) – Popadiuc (min.22), D. Popa (min. 28) FCSB: Tarnovanu – R. Boboc, Bouhenna (Dawa 68’), Tamm, Pantea – M. Dulca (Olaru 46’), V. Rata (Edjouma 46’)- Cordea, Miculescu, Fl. Coman (I. Stoica 87’) – B. Rusu (Oct. Popescu 46’). […] Articolul…