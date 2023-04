FCSB – Rapid 1-0. Giuleștenii au obținut prima victorie din play-off-ul Superligii (Video) Rapid a invins-o pe FCSB, scor 1-0, intr-un meci disputat duminica seara, in Giulesti, in etapa a cincea a play-off-ului Superligii. Giuleștenii au obtinut prima lor victorie in play-off-ul Superligii. Derby-ul a inceput cu opt minute mai tarziu decat programarea initiala ca urmare a spectacolului pirotehnic al galeriei giulestene. In minutul 4, Onea l-a faultat dur la Florinel Coman, dar arbitrul Horatiu Fesnic a acordat doar galben dupa consultarea VAR. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 21. Albu i-a pasat lui Funsho Bamgboye, acesta i-a trimis inapoi lui Albu, care a deschis scorul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

