Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a debutat cu un semieșec noul campionat. Vicecampioana a remizat duminica seara, scor 1-1, cu Universitatea Cluj, pe Arena Nationala, intr-un meci contand pentru etapa 1 din Superliga. Nou-promovata a deschis scorul prin Adrian Balan, in minutul 45+4, din pasa lui Ioan Filip. In minutul 54, portarul…

- FCSB joaca acasa cu U Cluj, de la ora 21:30, in etapa #1 a Ligii 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Toate rezultatele etapei #1 FCSB - U Cluj, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - U Cluj, echipe probabile: FCSB: 32. Tarnovanu…

- FCSB s-a impus in amicalul cu Oțelul Galați, scor 1-0, sambata seara, intr-o partida amicala disputata in orașul de la malul Dunarii. La meci au asistat aproximativ 13.000 de spectatori. Unicul gol al partidei a fost inscris de Florinel Coman in minutul 67. Au evoluat echipele Oțelul Galați: Dur-Bozoanca…

- Zimbru Chișinau a cedat la scor in meciul cu FCSB din Romania intr-un meci amical, disputat astazi la stadionul Zimbru din capitala. Meciul s-a incheiat cu scorul 1:6, iar unicul gol in lotul formației chișinauiene a fost marcat de Pedro Rodrigues. Zimbru - FCSB (Romania) 1:6 Marcatori: Olaru, 10 -…

- FCSB joaca in primul amical al verii impotriva moldovenilor de la FC Sfantu Gheorghe. Meciul se va disputa de la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe FCSB TV și FRF TV. FCSB - FC Sfantu Gheorghe, live de la 18:00 Echipa probabila a celor de la FCSB: Tarnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Bouhenna, Radunovic…

- FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:30, in ultima etapa din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet din play-off AICI! FCSB - CFR Cluj, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - CFR Cluj, echipe probabile:…

- FCSB și FC Argeș inchid etapa cu numarul 7 din play-off-ul Ligii 1, luni, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și este televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport și Digi Sport 1. FCSB - FC Argeș, live de la 20:30 Click AICI pentru cele mai importante statistici FCSB - FC…