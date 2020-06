Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, in ziua derby-ului CFR Cluj - FCSB (1-0), Gigi Becali (61 de ani) a devenit pentru prima data bunic. Latifundiarul știe deja ce ii va darui nepoatei sale, precum și celorlați care vor veni in viitor. Teodora Becali, fiica cea mare a finanțatorului FCSB, a nascut o fetița care se va…

- Legenda fotbalului romanesc, „eroul de la Sevilla”, Helmut Duckadam (61 de ani) a luat o decizie care a șocat lumea fotbalului autohton. Fostul portar al Stelei a demisionat de la clubul patronat de Gigi Becali, FCSB Duckadam era președinte de imagine al echipei bucureștene și recent anunțase ca patronul i-a…

- Gigi Becali, patronul FCSB, ar fi trebuit sa asiste joi in in calitate de martor la procesul privind transferul lui Mihai Costea de la Universitatea Craiova la FCSB. Latifundiarul nu s-ar fi prezentat la proces și ar urma sa fie adus la urmatoarea infațișare de la Tribunal cu mandat, anunța Prosport.…

- A zis, a promis și se ține de cuvant! Gigi Becali a inceput misiunea sfanta de a bucura oameni prin a le darui Lumina, iar una dintre persoanele care a avut parte de o astfel de surpriza a fost chiar o vedeta Antena Stars!

- Gigi Becali a fost oprit de polițiști in trafic, in Capitala. Latifundiarul din Pipera a povestit cum i s-a cerut declarația pe propria raspundere, moment in care el ar fi inceput sa faca glume cu oamenii legii. Avea sau nu documentul?

- Gigi Becali considera ca cei de la USR sunt atei și sataniști. Latifundiarul a facut declarațiile in direct, la tv, in contextul scandalului legat de acordul BOR - MAI. "Este bine ca s-a cazut la pace si...

- Gigi Becali a decis sa mearga la Slujba de Inviere. Latifundiarul din Pipera a afirmat ca nu poate sa lipseasca, pentru ca face parte din corul bisericii. El a mai precizat ca este de acord cu protocolul pe care Marcel Vela l-a incehiat cu BOR. „Il felicit pe Marcel Vela pentru faptul ca s-a gandit…

- Gigi Becali a dovedit ca este un „soldat cheie” in lupta cu noul coronairus. Latifundiarul a pus osul la treaba și a facut donații semnificative pentru sistemul medical din Romania - și nu numai pentru sistemul medical! Și chiar daca respecta regulile, spune ca nu poate sta departe de biserica. Fara…