Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj is leading Football League I after the matches of the 19th round played Tuesday through Thursday.Here are the rankings: G V E D SG-RG P 1 CFR Cluj 19 11 5 3 41-14 382 Astra Giurgiu 19 11 4 4 29-18 373 Universitatea Craiova 19 10 4 5 29-18 344 FC…

- Scandal la Dinamo, dupa ce "cainii roșii" au invins-o pe Poli Iași, scor 1-0, in etapa a 18-a a Ligii I. Capitanul echipei bucureștene, Dan Nistor, a vorbit in termeni duri despre patronul Ionuț Negoița și a amenințat ca pleaca din "Ștefan cel Mare", nemulțumit de faptul ca nu și-a mai primit banii…

- Vineri, 22 noimebrie, incepe etapa a 17-a din Liga 1, iar primul și singurul meci al zilei va fi cel dintre campioana Romaniei și liderul la zi, CFR Cluj, și formația de pe locul 10, Chindia Targoviște. Cele doua echipe vor juca in Gruia, incepand cu ora 20:30, potrivit Mediafax.Cel mai tare…

- Chindia Targoviște și Gaz Metan Mediaș au remizat, scor 1-1, in prima etapa a returului Ligii 1. Edi Iordanescu (41 de ani) și-a felicitat jucatorii pentru daruire și a dezvaluit discuția purtata cu arbitrul Adrian Cojocaru in timpul meciului. Vezi AICI programul etapei #14Vezi AICI clasamentul Ligii…

- Meciul de luni seara, Poli Iași - FC Botoșani, scor 0-3, a marcat finalul turului din sezonul regular al Ligii 1. Dupa 13 etape, CFR Cluj este liderul campionatului, cu 27 de puncte, in timp ce in subsolul clasamenttului se regasesc Academica Clinceni, 10 puncte, și FC Voluntari, șase puncte, potrivit…

- Ioan Marginean, președintele echipei Gaz Metan Mediaș, a vorbit in exclusivitate pentru GSP despre situația lui Sergiu Buș (26 de ani), golgheterul medieșenilor. Urmarește AICI meciul Dinamo - Gaz Metan Mediaș! „Eu va spun cu mana pe inima. Sergiu Buș a avut o creștere foarte buna la noi. E un varf…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a afirmat, joi intr-o conferinta de presa, ca adversara de vineri, din etapa a 13-a a Ligii I, Gaz Metan Medias, are un joc ofensiv si ca echipa sa trebuie sa joace foarte bine pentru a se putea impune.

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a afirmat, joi intr-o conferinta de presa, ca adversara de vineri, din etapa a 13-a a Ligii I, Gaz Metan Medias, are un joc ofensiv si ca echipa sa trebuie sa joace foarte bine pentru a se putea impune. "Gaz Metan Medias are un joc ofensiv si…