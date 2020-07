Stiri pe aceeasi tema

- Toni Petrea (45 de ani), noul antrenor de la FCSB, și Florin Tanase (25) au susținut o conferința de presa inainte de partida cu Sepsi din finala Cupei Romaniei. Cei doi au raspuns intrebarilor jurnaliștilor inainte de finala Cupei Romaniei cu Sepsi, cel mai important meci al sezonului pentru roș-albaștrii.…

- Fotbalistul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Gabriel Vasvari, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa online, ca FCSB este avantajata in finala Cupei Romaniei de miercuri de faptul ca meciul acesteia cu CFR Cluj din campionat a fost amanat, in conditiile in care formatia covasneana a evoluat…

- Formatia FCSB a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 1-1 (1-1), cu echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii I. Prestația roș-albaștrilor a lasat mult de dorit, patronul FCSB declarandu-se „dezamagit" de atitudinea fotbaliștilor sai. „Iau salarii mari…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a facut un pas mare spre prima sa finala a Cupei Romaniei la fotbal dupa ce a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 5-1 (1-1), miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa a semifinalelor competitiei. Oaspetii au deschis scorul rapid, prin Andrei Cristea (5), din…

- Poli Iași a fost umilita de Sepsi in turul semifinalelor Cupei Romaniei. Covasnenii s-au impus cu 5-1, adancind și mai mult o criza a moldovenilor care pare fara sfarșit. Andrei Cristea (36 de ani), cel mai experimentat jucator al ieșenilor, a fost un monument de deznadejde la interviul acordat la…

- Antrenorul Politehnicii Iasi, Mircea Rednic (58 de ani), a sustinut astazi o conferinta de presa in care a vorbit despre tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei. Sepsi - Poli Iași și Dinamo - FCSB sunt meciurile care vor decide finalistele Cupei Romaniei din sezonul 2019-2020;Semifinalele vor…

- Cupa Romaniei este drumul cel mai scurt spre salvarea unui sezon prin caștigarea unui trofeu și implicit a unui loc in cupele europene. Cu CFR Cluj și CS U Craiova eliminate in șaisprezecimi, respectiv sferturi, Dinamo și FCSB au ramas cele doua mari favorite ale competiției. Deși mulți sperau intr-o…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca miercuri, de la ora 11:00, va avea loc tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Romaniei. Evenimentul va avea loc la Casa Fotbalului și va fi live pe GSP.RO și in direct pe canalul de Youtube al FRF și la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Cele patru…