Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, spune ca aproape 10.000 de bilete au fost deja vandute pentru meciul cu FCU Craiova, programat duminica, de la ora 22:30. FCSB - FCU Craiova va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Dunajska Streda -…

- Nicolae Dica (42 de ani) a susținut astazi conferința de presa premergatoare meciului cu FCU Craiova. Antrenor celor de la FCSB a dezvaluit ca a fost felicitat inclusiv de Gica Hagi (57), managerul Farului, pentru victoria cu Saburtalo din turul II preliminar Conference League, scor 4-2 in retur, 4-3…

- CSU Craiova joaca impotriva albanezilor de la Vllaznia in returul manșei secunde a turului II preliminar Conference League. Partida programata de la 20:30 incepe de la scorul de 1-1 și poate fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro Televizat pe Digi Sport 1 și Prima Sport Daca se califica, Universitatea Craiova ar…

- Rapid și FCSB se dueleaza in primul derby din acest sezon. Partida se joaca pe stadionul Giuleșți, dar pentru jandarmerie meciul are loc pe Arena Naționala. Rapid - FCSB se joaca azi, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Jandarmeria…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și FC Argeș se intalnesc astazi, de la ora 12:00, in primul meci al zilei din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Programul și rezultatele etapei #2 din Liga 1 Sepsi OSK - FC Argeș, live de la…

- CSU Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe se intalnesc in manșa retur a semifinalei Cupei Romaniei. Partida este programata de la 19:30 și va putea fi vizionata in format LiveTEXT pe GSP.ro. In tur covasnenii s-au impus, scor 2-1Partida va fi televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport Toate…

- CSU Craiova se FCSB se infrunta in derby-ul etapei #8 din play-off. Aflați la 5 puncte in spatele celor de la CFR, roș-albaștrii sunt nevoiți sa caștige pentru a mai spera la titlu. Partida este programata de la 19:30 și este LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe DigiSport 1, Orange Sport și Prima Sport. Programul…

- Real Madrid joaca acasa cu Manchester City, de la ora 22:00, in semifinalele Ligii Campionilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. In tur, englezii au caștigat la limita, scor 4-3Echipa care triumfa o va intalni pe Liverpool in marea finala…