FCSB – Farul 2-1. Roș-albaștrii s-au apropiat la două puncte de constănțeni (Video) FCSB a invins duminica seara, pe teren propriu, liderul Superligii Farul Constanta, scor 2-1, in ultimul meci al etapei a patra din play-off. Prima ocazie mare de gol s-a consumat in minutul 14, cand portarul oaspeților, Aioani, a respins mingea trimisa de la distanța de Șut. Gazdele au primit penalty in minutul 33, dupa consultarea VAR. Octavian Popescu a fost faultat in careu de Kiki. Andrea Campagno a transformat lovitura de pedeapsa dictata de arbitrul central Istvan Kovacs, deschizand scorul. Farul a replicat cu cinci minute inainte de pauza. Alibec a șutat tare, de la distanța, insa Tarnovanu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

