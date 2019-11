Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, sambata, ca Radu Boboc nu va ramane in lotul under 21 pentru meciul cu Irlanda de Nord, el avand probleme musculare potrivit news.ro“Radu Boboc nu va ramane in lot pentru meciul cu Irlanda de Nord. Fundasul de la FC Viitorul, dupa ce la meciul cu Finlanda…

- Gigi Becali spune ca Iulian Panțiru este unul dintre cei mai buni fundași stanga din Europa și nici el si nici Florin Tanase nu ar fi trebuit sa lipseasca de la echipa naționala. "Merita sa fie Tanase, normal ca merita sa fie, trebuia sa il convoace la echipa naționala. Merita sa fie și Panțiru.…

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat egalul cu Dinamo, 0-0, și se plange de numarul mare de meciuri pe care le-a jucat pana acum. „Nu am exagerat la pauza, in vestiar. Am jucat cu Dinamo, o echipa buna, care joaca bine acasa și care a facut spectacol cu Viitorul și Gaz Metan. Era…

- Andrei Chindriș (20 de ani) a semnat prelungirea contractului cu FC Botoșani. Informația a fost facuta publica de Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor. FCSB - Sepsi e duminica, de la 21:00. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport…

- Meciul de luni seara, Poli Iași - FC Botoșani, scor 0-3, a marcat finalul turului din sezonul regular al Ligii 1. Dupa 13 etape, CFR Cluj este liderul campionatului, cu 27 de puncte, in timp ce in subsolul clasamenttului se regasesc Academica Clinceni, 10 puncte, și FC Voluntari, șase puncte, potrivit…

- Daca FCSB va reusi sa bata si CFR Cluj, dupa Viitorul si Craiova, inseamna fie ca Bogdan Arges Vintila este un superantrenor nestiut, fie ca Gigi Becali este prieten la toarta cu divinitatea, asa cum se lauda. Meciul se disputa, in fine, pe Arena Nationala, fecesebistii au scapat de bejenie prin Pitesti…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa. ACTUALIZARE 3 septembrie. Intalnire emoționanta in cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia. Componenții echipei naționale…