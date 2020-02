Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Chindia // Adrian Petre (22 de ani, atacant), noul fotbalist al roș-albaștrilor, a susținut astazi o conferința de presa inaintea duelului cu formația antrenata de Viorel Moldovan. FCSB - Chindia Targoviște se joaca sambata, 22 februarie, de la ora 20:00, in etapa cu numarul 26 din Liga 1. Partida…

- Tottenham și RB Leipzieg se intalnesc de la 22:00 in meciul serii in optimile meciului UEFA Champions League. Partida e liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport. Atalanta - Valencia este celalat meci al serii in UCL. ...

- FCSB - Academica Clinceni se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:00, in ultimul meci al etapei cu numarul 24 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Clasament LIVE Liga 1 Programul + rezultatele etapei #24…

- FCSB disputa azi primul amical al iernii, roș-albaștrii urmand sa dea piept cu FC Basel, de la ora 11:30. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro. liveTEXT de la 11:30 » FCSB - FC Basel Echipa probabila a FCSB-ului: Balgradean - Crețu, Planic, Soiledis, Panțiru - Oaida, L. Filip,…

- Derby-ul etapei se joaca pe Arena Naționala, intre FCSB și Craiova. Duelul e azi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro, televizat de TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #22 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 liveTEXT de la 20:00 » FCSB - CRAIOVA…

- Dinamo și Sepsi se intalnesc vineri, de la 20:30, in primul meci al etapei cu numarul 21 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 live de la 20:30 »…

- Dinamo și Chindia Targoviște se intalnesc astazi, de la 20:30, in etapa cu numarul 19. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat live de la 20:30 » Dinamo - Chindia Vezi…

- POLI IASI-FCSB LIVE VIDEO DIGI SPORT ora 20.30 Componenta formatiilor: Poli Iasi: Rusu - Cabral, Breeveld, Frasinescu, A. Radu - F. Cristea, Passaglia - Platini, Onea, Birnoi - A. CristeaRezerve: Cobrea, Hatiegan, Assulin, Balan, Devesa, Diallo, Chelaru. FCSB: Balgradean…