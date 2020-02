FCSB și Chindia au terminat la egalitate, scor 1-1 (Miron '14 / Dangubic '90+1), in ultima etapa a sezonului regulat. Viorel Moldovan (47 de ani) a capatat incredere in lupta pentru salvarea de la retrogradare. „Sunt linistit dupa cat am suferit in acest debut de sezon regulat din iarna. Sa pierzi puncte importante in minutul 90 cu Botosani, in minutul 90, la fel, cu Voluntari. Iata ca astazi am reusit noi sa inscriem in minutul 90. ...