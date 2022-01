Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc ieri in Livada. Un pieton a fost lovit, pe trecerea de pietoni. Apoi, șoferița s-a facut nevazuta. Victima susține ca mașina avea numere de BN: Un accident rutier a avut loc ieri, in localitatea Livada, județul Cluj. Un barbat care traversa strada, pe o trecere de pietoni,…

- Toni Petrea a facut un pas greșit in lupta cu CFR Cluj, iar FCSB e acum la 10 puncte in urma liderului. Timpul oferit de Gigi Becali antrenorului și anunțat la inceputul mandatului se apropie de sfarșit. In momentul in care Edi Iordanescu s-a desparțit de FCSB, roș-albaștrii erau la 8 puncte distanța…

- Unul din doi oameni care au nevoie de un transplat nu gasesc niciodata un donator compatibil. In cazul unui transplant autolog de celule stem din cordonul ombilical, exista un risc minim ca organismul sa respinga celulele noi introduse, in comparație cu un transplant de maduva osoasa. Celulele stem…

- Folosit de Toni Petrea de nevoie, fiindca FCSB a ramas fara variante pentru regula U21, goalkeeper-ul Ștefan Tarnovanu nu a dezamagit in confruntarea cu Sepsi, fiind unul dintre cei mai convingatori jucatori de pe teren. Goalkeeper-ul transferat in urma cu un an de la Poli Iași mai fusese utilizat in…

- Prestațiile roș-albaștrilor nu s-au schimbat cu mult dupa inlocuirea lui Edi Iordanescu cu Toni Petrea. Becali insistase pentru o posesie prelungita, un obiectiv pe care nu il indeplinește noul tehnician. Nici in alte aspecte ale jocului ofensiv nu exceleaza echipa revenita sub comanda patronului. FCSB…

- Un accident grav s-a produs in județul Cluj, pe raza localitații Capușu Mic, dupa ce un autoturism s-a izbit de un TIR. Circulația este blocata pe cel mai aglomerat drum din județ, respectiv DN1... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, s-a aratat dispus sa faca "o ultima incercare" de a-i aduce la discutii cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR PLUS), pe colegii liberali, dar a mentionat ca aceasta nu l-a convins ca si-a dorit cu adevarat sa aiba majoritate in Consiliul Local,…

- Accidentul de pe Dorobanților, de miercuri dupa-amiaza, a fost unul dramatic. Un șofer a dat cu spatele și a lovit doua persoane pe trecerea de pietoni. Intre raniți este și un copil de cinci ani. Știri de Cluj prezinta mai jos imagini surprinse la cateva minute dupa impact. Toata lumea a pus mana pentru…