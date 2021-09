Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a ieșit la atac: solicita ca FCSB sa fie lasata sa evolueze pe Ghencea și susține: "Daca se poate juca rugby, nu cred ca e ceva care sa ne descalifice din a juca și noi acolo" Datorita anularii concertului Forever Hit, care urma sa aiba loc zilele trecute pe Arena Naționala, FCSB va putea…

- Edi Iordanescu (43 de ani), tehnicianul celor de la FCSB, a susținut astazi conferința de presa premergatoare partidei cu Academica Clinceni de sambata. Tehnicianul n-a uitat in totalitate de supararea provocata de meciul de la Hunedoara din Cupa Romaniei, decis abia dupa prelungiri (5-3). FCSB - Academica…

- Ionuț Chirila (55 de ani), noul antrenor de la Academica Clinceni, a adus in staff-ul echipei ilfovene un preparator fizic italian, care i-ar fi fost propus de Cesare Prandelli (64), fost mare jucator și antrenor din „Cizma”. In aceasta dimineața, angajarea lui Ionuț Chirila pe postul de „principal”…

- Rapid și Gaz Metan Mediaș se intalnesc azi, de la 21:00, pe Arena Naționala, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 9-a din Liga 1. Giuleștenii vor sa opreasca pasa proasta, cu doua etape fara victorie, și sa caștige in fața Gazului, echipa aflata intr-o perioada extrem de slaba. Chiar daca n-a…

- FCSB - Dinamo se joaca azi, de la 21:00, intr-o partida care va umple, din nou, Arena Naționala! Derby de Romania va aduce cel puțin 35.000 de spectatori pe cel mai mare stadion al țarii, asta chiar daca ambele formații traverseaza perioade modeste in Liga 1. FCSB e abia pe locul 9 și n-a reușit sa…

- FCSB și Sepsi se intalnesc azi, de la 21:30, intr-o partida care inchide runda a 6-a din Liga 1. Partida de pe Arena Naționala va consemna debutul lui Edi Iordanescu intr-un nou mandat la gruparea roș-albastra. FCSB - Sepsi este un duel care pune fața in fața doua echipe cu un start modest de sezon.…

- FCSB și Gaz Metan Mediaș se intalnesc azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 4-a din Liga 1. Confruntarea va avea loc pe Arena Naționala, acolo unde sunt așteptați in jur de 5.000 de spectatori. FCSB spera sa obțina prima victorie dupa o saptamana foarte slaba! Roș-albaștrii au…

- Șahtior Karagandy - FCSB se joaca azi, de la 16:00, in manșa a doua din turul 2 preliminar din Conference League. In tur, pe Arena Naționala, roș-albaștrii s-au impus la limita, 1-0, și pleaca acum cu prima șansa la calificare. Confruntarea va avea loc in Armenia, dupa ce Kazahstan a intrat in zona…