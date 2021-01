Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata, marti seara, in deplasare, cu echipa FC Arges, in etapa a XIX-a a Ligii I, anunța news.ro. FC Arges: A. Greab – Tofan, Maric, Deslandes, Musat – Meza Colli, I. Serban – Draghici, Palic (Maes ’89), C. Dumitru (Grecu ’89) –…

- ​Liderul FCSB a facut un pas greșit în lupta pentru titlu remizând, marți, pe terenul celor de la FC Argeș, scor 0-0, în etapa a 19-a din Liga 1.Formația pregatita de Anton Petrea ramâne pe prima poziție în clasament (42 puncte), dar poate fi depașita de CFR Cluj…

- FCSB și Astra inchid runda cu numarul 16, prima a returului din Liga 1. Meciul se disputa azi, de la ora 20:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Rezultatele + programul rundei #16 din Liga 1 liveTEXT de la 20:00 » FCSB…

- Formatia FCSB a remizat, luni seara, la Mogosoaia, scor 1-1, cu echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, ultima din acest an, potrivit news.ro.Au marcat Iulian Cristea ’30 pentru FCSB si Boubacar Fofana ‘37 pentru Sepsi. La pauza, tehnicianul Leo Grozavu a fost…

- Universitatea Craiova a pierdut de o maniera categorica, scor 0-2, partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața rivalei FCSB. Derbiul a contat pentru etapa a 14-a și a adus și schimbarea liderului, gruparea oaspete facand rocada cu formația din Banie in clasament. Ambele goluri…

- Formatia FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a XII-a a Ligii I, informeaza News.ro. Au marcat Man '76 (penalti acordat pentru un fault la Octavian Popescu), Coman '90 si Olaru '90+2. In minutul 58 de la oaspeti a…

- Formatia FCSB a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Chindia Târgoviste, în ultimul meci al etapei a noua a Ligii I. În urma acestui rezultat, formația pregatita de Anton Petrea se menține pe locul secund, la trei puncte în spatele liderului CSU Craiova.Golurile…